Charmed il trailer completo del reboot di Streghe | addio alle Halliwell | arrivano le

(Di venerdì 31 agosto 2018) E alla fine è arrivato. Il 14 ottobre sulla CW andrà in onda la premiere deldio come si intitola nell’originale americano:. Ilè una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle ma i loro nomi non iniziano più con la ‘P’ ma con la lettera ‘M’, il potere del trio, il Libro delle ombre, i demoni e gli angeli bianchi. Non ci sono Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Alyssa Milano (e neppure Rose McGowan che nella serie originale sopraggiunse più tardi)., il, la trama Ambientato nella città universitaria fittizia di Hilltowne (e non più a San Francisco come la serie originaria),segue le vite di tre sorelle – Macy (Madeleine Mantock), Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffery) – che, dopo la ...