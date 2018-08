Certificato contestuale | uso e tipologie

ideegreen

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il termine “” sa di burocrazia e comprendo che si possa provare un po’ di repulsione in un primo momento. Vi assicuro che proseguendo nelle prossime righe scoprirete come ilappartenga a quella parte di burocrazia “buona”, quella che ogni tanto non ostacola ma semplifica. E’ un documento che ha un suo valore, non sempre sarà risolutivo ma è bene sapere che esiste soprattutto se stiamo per chiedere un mutuo, ma non solo. (altro…): uso eIdee Green.