Ceferin | ' Var in Champions? Forse dalla prossima stagione'

Ceferin nuova deadline Var - Supercoppa'19 : ANSA-AP, - MONTERCARLO, 31 AGO - L'Uefa prevede di iniziare a utilizzare la Var per la prima volta in occasione della Supercoppa del prossimo anno. Il match si giocherà a Istanbul il 14 agosto 2019 ...

Ceferin : “Il piano è avere il Var in Champions dal 2019 : esordio in Supercoppa” : Ceferin apre al Var: "Il piano è partire dalla Supercoppa del prossimo anno, e poi utilizzarla dai playoff di Champions League" L'articolo Ceferin: “Il piano è avere il Var in Champions dal 2019: esordio in Supercoppa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tra tecnologia e… Ronaldo - a tutto Ceferin : “il Var dalla Supercoppa 2019. CR7? Ci aspettavamo che venisse” : Il presidente dell’Uefa ha parlato dell’introduzione del Var in Champions e dell’assenza di Ronaldo alla cerimonia dei sorteggi La tecnologia applicata al calcio e Ronaldo, sono questi alcuni degli argomenti trattati da Aleksander Ceferin nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi. Il numero uno del calcio europeo ha parlato prima dell’assenza del portoghese al ...

Champions League - i club chiedono a gran voce il Var : Ceferin titubante : Il Var continua a far discutere, i club della Champions League spingono per l’inserimento, ma Ceferin ancora si oppone Adesso tutti vogliono il Var. Strano ma vero, dopo un inizio traballante, il Var è entrato a far parte del mondo del calcio tanto da essere richiesto a gran voce dai più grandi club d’Europa per quanto concerne la Champions League. L’unico oppositore è proprio l’uomo più importante, il presidente ...

Uefa - Ceferin stoppa l'arrivo del Var in Champions : ... e soprattutto l'importante verifica del Mondiale in Russia, che ha dimostrato come anche arbitri di diverse nazionalità, provenienti da ogni parte del mondo e da tutti i campionati, si siano trovati ...

Var in Champions - Ceferin frena : "Non ci sarà - non siamo ancora pronti" : Altro che Var in Champions League. A smentire l'indiscrezione rivelata qualche giorno fa dal "Times" , secondo cui la tecnologia già in uso in Serie A sarebbe stata introdotta a partire da questa ...

Var in Champions - Ceferin frena : "Non siamo ancora pronti" : Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin allontana l'ipotesi del l'introduzione del Var in Champions League a partire dai quarti di finale, ipotesi circolata nei giorni scorsi . 'Non so da dove esca ...

UEFA - secca smentita di Ceferin : 'Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League' : Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League. Dopo le ipotesi avanzate da diversi media internazionali " il Times su tutti " sulla possibilità dell'introduzione dello strumento ...

Ceferin : «VAR dai quarti di Champions? Non sono ancora convinto» : Il presidente della UEFA ha espresso le proprie perplessità in merito all'utilizzo del sistema VAR a partire dai quarti di finale della competizione. L'articolo Ceferin: «VAR dai quarti di Champions? Non sono ancora convinto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ceferin : "Var? Non mi convince" : 'Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire'. Cosi' Aleksander Ceferin, presidente ...

Uefa - Ceferin : 'No alla Var in Champions dai quarti - non mi convince' : 'Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire'. Così Aleksander Ceferin, presidente ...