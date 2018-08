Caso Kyrgios-Lahyani – Commento al veleno di Donna Vekic | Nick la attacca e poi cancella

sportfair

: Caso Kyrgios-Lahyani – Parla lo sconfitto Herbert: “gli US Open mi hanno preso per idiota! Ecco cos’è successo” -… - zazoomblog : Caso Kyrgios-Lahyani – Parla lo sconfitto Herbert: “gli US Open mi hanno preso per idiota! Ecco cos’è successo” -… - zazoomblog : Caso Kyrgios-Lahyani – Gli US Open fanno chiarezza: ecco perché l’arbitro è sceso a parlare con il tennista -… - RSIonline : RT @RSIsport: ?????? Anche @rogerfederer ha detto la sua sul caso #Lahyani-#Kyrgios: 'non è il ruolo dell'arbitro' #tennis #USOpen #coaching #… -

(Di venerdì 31 agosto 2018)commenta con un tweet all’episodio di presunto coaching frae l’arbitro: il tennista australiano le risponde per le rime, poi si pente eil messaggio L’argomento del giorno degli US Open è quanto accaduto durante il match fraed Herbert. Mentreera seduto sulla sedia durante un break, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a parlare con il tennista australiano, quasi ‘incoraggiandolo’ a fare di meglio.è poi rientrato in campo dominando e vincendo il match. La questione è degenerata in un’aspra polemica. A prenderne parte è stata anche, fidanzata di Wawrinka che in passato aveva avuto dei problemi, legati alla sfera amorosa, con, non si è fatta sfuggire l’occasione per un tweet al: “non sapevo che il direttore di gara avesse ...