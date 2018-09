blogitalia.news

: Carpi: una donna di 41 anni pestata, violentata e rapinata: arrestati 2 immigrati tunisini - adrianobusolin : Carpi: una donna di 41 anni pestata, violentata e rapinata: arrestati 2 immigrati tunisini - cristalaltea : RT @carmenzarc1: Sono fuori controllo. E’ accaduto a Carpi giovedì sera intorno alle 23. Una 41enne stava rientrando a casa quando è stata… - IlMostardino : #CarpiCittadella 0-1: biancorossi bravi e sfortunati, #Proia all’80’ regala ai granata una vittoria sofferta… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Violenza shock a. Unadi 41è stata aggredita, pestato a sangue,e infinedi cellulare e contanti per 70 euro. A finire in manette dueNon avereDuesono stati, in provinciale di Modena, con l’accusa di rapina e tentata violenza. La violenza si è consumata giovedì sera intorno alle 23. Una 41enne la cui identità non si conosce ancora stava rientrando a casa quando è stata intercettata dai duenei pressi di un parchetto in Via Volta. Laè stata ripetutamente palpeggiata e infine picchiata, tanto da procurarle una ecchimosi all’occhio destro ed una ferita alla palpebra inferiore destra. I, dopo la violenza sessuale, hanno infatti cercato di stordirla per poi rubarle il cellulare e i contanti (un totale di 70 euro). I due sono poi fuggiti a piedi. Il lavoro dei militari del Nucleo Operativo e ...