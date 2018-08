Capo Plaza | «Il mio futuro? Potrebbe essere nella moda»

Concerto di Capo Plaza annullato per maltempo : Il Concerto di Capo Plaza previsto per oggi, venerdì 24 agosto 2018, al Parco del Rivellino di Osoppo per il festival ENJOY! THE FEST è stato annullato a causa delle forti precipitazioni con temporale ...

Battiti Live 2018 - Lecce/ Pagelle cantanti 9 Agosto : video - da Ghali a Capo Plaza - passando per i tormentoni : Battiti Live 2018, Lecce, cantanti e Pagelle 9 Agosto: dal trap di Ghali a quello di Capo Plaza, passando per i tormentoni di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, i protagonisti della seconda...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Capo Plaza / Video : "La musica trap non è solo per giovani - nei pezzi raccontiamo la nostra vita" : Capo Plaza sarà uno degli indiscussi protagonisti della serata di Battti Live, in onda questa sera su Italia 1. Il giovane esponente della musica trap canterà 'Non cambierò mai'.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:37:00 GMT)

Battiti Live 2018 - Lecce/ Cantanti e diretta 9 Agosto : Capo Plaza protagonista con "Non cambierò mai" : Battiti Live 2018 torna in onda oggi, giovedì 9 Agosto, su Italia 1, con la seconda tappa da Lecce. Sul palco Loredana Bertè, Ghali, Luca Carboni e il fenomeno Mihail.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:23:00 GMT)

Capo Plaza / Video - a Lecce con la sua hit 'Non cambierò mai' : "Sono un ragazzo che ha rincorso i suoi sogni" : CAPO PLAZA sarà uno degli indiscussi protagonisti della serata di Battti Live, in onda questa sera su Italia 1. Il giovane esponente della musica trap canterà 'Non cambierò mai'.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:12:00 GMT)

Capo Plaza con sorpresa Dolcenera - le prove per Battiti Live : Il trap è odiato da tutti i musicisti. Questa deriva del rap, con testi pieni di esaltazione alla droga e al comprare marchi di lusso e costosi e spesso irriverenti nei confronti del mondo femminile, destabilizzano. La musica, poi, fatta di elettronica e auto-tune, è schifata da chi suona per davvero strumenti. In tanti mi chiedono: “Ma il trap è una rivoluzione come lo fu il punk?” Chissà. https://youtu.be/ARgSfC6ea-8 Questa ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce da Ghali e Capo Plaza a Luca Carboni e Giusy Ferreri : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce. La seconda tappa della tournée itinerante della radio del Sud Italia si terrà domenica 8 luglio in Piazza Libertini a Lecce ed accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani ed internazionali in promozione nel corso del periodo estivo. Sul palco di Radionorba Battiti Live a Lecce saliranno Mario Biondi, Dolcenera, Boomdabash e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Takagi ...

Dagli 883 a Capo Plaza - lento declino di una gioventù trappata : Fate conto che la città più popolosa del mondo, Shangai, conta 27 milioni di abitanti, per raggiungere le visualizzazioni di Capo Plaza con quel video dobbiamo aggiungerci più o meno, ho fatto i ...

Uno squillo - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Uno squillo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Uno squillo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Uno squillo Testo Lei vuole solo scoparmi, yah Solo tu sai controllarmi, ye yeah Ho fatto passi da giganti Ho lasciato dietro […]

Capo PLAZA/ Due premi per il rapper. Oggi uscito il video di “Testa” (Wind Music Awards Summer 2018) : Il giovane CAPO PLAZA sarà tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:04:00 GMT)