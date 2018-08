Capelli fini | i rimedi post vacanze

Capelli fini : rimedi e acconciature per guadagnare volume : Asciugarsi costantemente i Capelli a testa in giù, continuare a toccare le radici per dare una parvenza di volume, cercare dei tagli che camuffino quel detestato effetto piatto. Chi ha i Capelli fini si riconoscerà molto bene in questi semplici gesti ripetuti con costanza per cercare di regalare alla propria chioma quella corposità che madre natura non ha donato.LEGGI ANCHECapelli: 10 cose per evitare l'effetto «infeltrito» Ma se le chiome ...