Campidoglio | pubblicato bando per servizio rimozione veicoli

(Di venerdì 31 agosto 2018)pertramite piattaforma web. Sindaca Raggi, “Sistema innovativo contro doppie file e sosta selvaggia”. Roma Capitale hail nuovoper l’affidamento deldei, che dovrà essere svolto tramite una piattaforma web che faccia da aggregatrice dei diversi operatori presenti sul territorio. L’importo complessivo a base di gara è di circa 3,6 milioni di euro per i costi fissi, ai quali si aggiungono i costi variabili in funzione del numero di rimozioni effettuate. L’appalto decorrerà dall’1 gennaio 2019, o comunque dalla data di affidamento del, e avrà una durata di 28 mesi. Il termine per il ricevimento delle offerte scade l’8 ottobre 2018. La principale caratteristica delconsiste nella creazione, da parte dell’aggiudicatario della gara, di una piattaforma telematica ...