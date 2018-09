quattroruote

: California - Punta al 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2045 - #California #Punta #energia #fonti - zazoomblog : California - Punta al 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2045 - #California #Punta #energia #fonti - zazoomnews : California - Punta al 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2045 - #California #Punta #energia #fonti -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Da tempo il mondo si interroga sulle infrastrutture necessarie alla diffusione delle auto elettriche, ma non sono solo i sistemi di ricarica a richiedere una disponibilità capillare. la creazione stessa dell'a rappresentare una sfida per non rendere vano il concetto di emissioni zero. Lo stato dellasi sta muovendo proprio per poter sfruttare esclusivamente.Eolico e solare per sfruttare solo. Una legge attualmente in fase di approvazione denominata "TheClean Energy Act of 2018" dovrebbe imporre per ill'esclusivo utilizzo diper la creazione dell'elettrica in. Oggi questo dato si ferma al 44% ed è previsto uno step compreso tra il 50 e il 60%il 2030. Lasarebbe così il secondo Stato dopo quello della Hawaii a percorrere questa strada.La questione ...