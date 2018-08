CALDEROLI | HO RISCHIATO DI MORIRE PER UNA ZANZARA Encefalite virale

Roberto CALDEROLI racconta : «Ho rischiato di morire per un’encefalite virale dopo una puntura di zanzara» : Il vicepresidente del Senato racconta il dramma appena vissuto: sono finito in Terapia intensiva, mi hanno salvato i medici del San Raffaele

Lega - Roberto CALDEROLI : “Ho rischiato di morire per una puntura di zanzara”. Salterà la Berghem Fest per la prima volta : “Sono stato ricoverato in terapia intensiva per una encefalite virale trasmessa probabilmente da una banale puntura di zanzara, una banale puntura che mi ha portato in pericolo di vita”. A parlare è il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che racconta su Facebook della grande paura provata nei giorni scorsi. “Sono dispiaciuto, anzi addolorato, di non poter partecipare per la prima volta dopo circa 27 anni alla Berghem ...

Roberto CALDEROLI : "Ho rischiato di morire per una puntura di zanzara" : Roberto Calderoli ha rischiato di morire per una puntura di zanzara. La rivelazione choc arriva direttamente dal vice presidente del Senato, che la ha affidata alla sua pagina Facebook. Il leghista ha infatti raccontato di non poter prendere parte alla festa di partito Berghem Fest "perché mi sto riprendendo da un problema di salute che ha messo in pericolo la mia vita, anche se per fortuna ora il peggio è scongiurato":Sono finito in ...

