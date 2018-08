Calcio | Bolt fa esordio da professionista

Bolt pronto all’esordio ufficiale nel Calcio : “sono nervoso” : Usain Bolt atteso all’esordio con i Central Coast Mariners, club australiano, stavolta non sarà una gara di beneficenza “Sarò certamente nervoso, non si tratta della solita partita di beneficenza”. Non nasconde l’emozione per l’esordio di venerdì in amichevole con la maglia dei Central Coast Mariners lo sprinter giamaicano Usain Bolt che dopo la carriera da velocista sta provando ora a ritagliarsi uno spazio ...

Usain Bolt ci riprova con il Calcio! Il velocista sbarca in Australia : a breve il provino con i Central Coast Mariners : Usain Bolt vuole diventare un calciatore a tutti i costi: dopo i provini con Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns FC e Strømsgodset, l’ex velocista proverà ad impressionare i Central Coast Mariners Usain Bolt non si da per vinto: l’ex velocista giamaicano rincorre (mai termine fu più azzeccato) il sogno di diventare un calciatore! Dopo 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi e l’aver riscritto i record di velocità ...

Usain Bolt si dà al Calcio : è vicina la firma con i Central Coast Mariners : Il calcio è la sua grande passione, e ora si sta per trasformare in lavoro. Prima i test con il Manchester United, poi gli allenamenti con il Borussia Dortmund. Usain Bolt non sarà mai un campione, ma...

Bolt ci riprova col Calcio : ingaggiato da una squadra australiana : Secondo una nota apparsa sul sito ufficiale del club : 'La Central Coast Mariners si sta impegnando a discutere con l'uomo più veloce del mondo ed il suo management, riguardo al ruolo che la società ...

Usain Bolt ci riprova : l’ex sprinter giamaicano in prova con una squadra di Calcio australiana : Usain Bolt non molla e vuole realizzare il suo sogno. L’ex sprinter giamaicano, messe da parte le scarpette chiodate con le quali ha vinto tutto scrivendo pagine di storia sulle piste di atletica leggera, aspira ad essere un calciatore, nonostante i provini con Manchester United e Borussia Dortmund non abbiano dato esito positivo nei mesi passati. Usain però non intende desistere ed eccolo nuovamente con tenuta calcistica nella A-League ...

Usain Bolt non si arrende con il Calcio : in prova con una squadra australiana : L'atleta giamaicano ci riprova dopo il tentativo con il Borussia Dortmund: sosterrà un provino di 6 settimane con una squadra dell'A-League australiana. L'articolo Usain Bolt non si arrende con il calcio: in prova con una squadra australiana è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Usain Bolt - “occasione” nel mondo del Calcio : in prova ai Central Coast Mariners : Usain Bolt vorrebbe diventare un calciatore e dopo le tante prove in Europa proverà a misurarsi con la A-League australiana Se n’è parlato già in passato, ma questa volta il sogno potrebbe diventare realtà: il ‘re’ della velocità, il giamaicano Usain Bolt, grande appassionato di pallone potrebbe avere un futuro come calciatore nella A-League australiana. L’otto volte campione olimpico, che si è ritirato dalle gare ...