Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 4a giornata Premier e 2a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la terza giornata(Manchester City - NewCastel anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il secondo turno della Bundesliga3 le partite in onda del primo turno Saranno 8 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 3a Giornata Liga e 4a Giornata Ligue 1 : LA PRESENTAZIONE - Turno interlocutorio per Real e Barca, appaiate in testa e impegnate in gare interna sulla carta morbide, con Leganes e Huesca (prima volta in massima divisione in 96 anni). Piu serio il compito dell'Atletico in casa del Celta. Siviglia favorito nel derby col deludente Betis, Valencia in cerca di riscatto nell'altra stracittadina col Levante. Villarreal a caccia dei tre punti col Girona dopo un inizio al rallentatore. ...

Calcio : sabato le convocazioni dell’Italia di Roberto Mancini. L’esterofilia regna sovrana e il rilancio del movimento procede a rilento : Dopo le tre amichevoli di maggio e giugno nelle quali la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini ha ottenuto un successo contro l’Arabia Saudita (2-1), una sconfitta contro la Francia (3-1) ed un pareggio contro l’Olanda (1-1), la compagine tricolore torna su questi schermi per una competizione ufficiale, la neonata UEFA Nations League, che vedrà gli Azzurri affrontare la Polonia (Bologna, Stadio “Dall’Ara” – venerdì 7 ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 2a Giornata Liga e 3a Giornata Ligue 1 : DAZN è pronta a dare il via al weekend di Calcio Estero con tutte le partite della 2a Giornata della Liga Spagnola e la 3a Giornata della Ligue1 LA GUIDA AL Calcio Estero SU DAZN a cura di Simone Rossi - Digital-News.it (in grassetto le partite con telecronaca in italiano) VENERDI 24 AGOSTO 2018 ore 20:15 Liga 2a Giornata: Getafe vs Eibar Telecronaca: Gabriele Giustiniani Due delle sorprese dell...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 3a giornata Premier e 1a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la terza giornata(uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend al via la Bundesliga4 le partite in onda del primo turnocon i campioni del Bayern ad aprire il campionato tedesco Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva su...

Pronostici del 24 agosto : Serie B e Calcio Estero in evidenza : Tra queste anche Brescia-Perugia, che verrà seguita in cronaca diretta su questo sito. Bayern Monaco-Hoffenheim over 2,5 , ore 20.30, Comincia il massimo campionato tedesco. Il Bayern Monaco vuole ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 2a giornata Premier (18 - 20 Agosto) : Per la seconda giornata del campionato inglese (18-20 Agosto)SEI MATCH in DIRETTA ESCLUSIVA A Old Trafford, il “Friday Night” che apre la stagione:MANCHESTER UNITED-LEICESTERvenerdì 10 agosto, ore 20.45 A Londra è già tempo di un super derby:CHELSEA-ARSENALsabato, ore 18.30(live anche in 4K HDR per i cli...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 1a Giornata Liga e 2a Giornata Ligue 1 : DAZN è pronta a dare il via allla grande stagione del Calcio spagnolo che segnerà l’inizio del weekend, con tutte le partite de La Liga trasmesse in esclusiva da DAZN: già da venerdì sono in Programma due match, Girona-Real Valladolid alle 20.15 e Real Betis-Levante alle 22.15. I campioni in carica del Barcellona debutteranno invece sabato sera alle 22.15 nel match ca...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 1a giornata Premier (10 - 12 Agosto) : Premier LEAGUE AL VIA LA STAGIONE 2018/19 DEL CAMPIONATO PIÙ SEGUITO AL MONDO Fino a 6 incontri per ogni turno, con il “Friday Night”, il “Monday Night” e gli studi pre e post partita dedicati Domani parte la caccia ai campioni in carica del Manchester City; Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool le rivali più attese dei “Citizens” Per la prima giornata (10-11-12 Agosto) ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 1a Giornata Ligue 1 (10 - 12 Agosto) : DAZN è pronta a dare il via alla grande stagione di Calcio europeo con il debutto della Ligue 1: a partire da venerdì 10 agosto, con il match inaugurale tra Marsiglia e Tolosa, gli appassionati di Calcio potranno vivere, in esclusiva su DAZN, le emozioni e i colpi di scena del massimo campionato francese. Tutte le 380 partite della stagione di Ligue 1 saranno disponibili su DAZN sia in diretta che on dema...

IMG lancia Serie A Pass - servizio OTT per vedere il Calcio italiano all’estero : Il servizio OTT di IMG consentirà di seguire il campionato italiano agli apPassionati residenti in 20 mercati chiave. L'articolo IMG lancia Serie A Pass, servizio OTT per vedere il calcio italiano all’estero è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - parla Bacca : "Probabilmente non resterò" : L'attaccante colombiano parla del suo futuro e del contratto che lo lega ancora al club rossonero Bonucci torna alla Juve? Si va verso la fumata bianca: gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato. Piccini dallo Sporting Clube al Valencia - è fatta : altra esperienza all'estero per l'italiano : Continua l'avventura all'estero di Cristiano Piccini. Protagonista nell'ultima stagione in Portogallo con la Maglia dello Sporting Clube, il terzino italiano classe '92 è adesso pronto a trasferirsi ...

Calcio : Morra - per Ronaldo 0 - 1% tasse su redditi all’estero - grazie Gentiloni : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Quante tasse pagherà CR7 dopo il passaggio alla Juventus? Sui redditi guadagnati all’estero (Forbes li ha stimati in 54 mln nel 2017) solo 100mila euro, neanche lo 0,1%. grazie al Governo Gentiloni! CR7 ringrazia. Noi no!”. Lo scrive in un tweet il senatore M5S, Nicola Morra.L'articolo Calcio: Morra, per Ronaldo 0,1% tasse su redditi all’estero, grazie Gentiloni sembra essere il ...