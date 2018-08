Calano occupati a luglio - più inattivi : ANSA, - ROMA, 31 AGO - A luglio gli occupati sono diminuiti dello 0,1%, -28.000 unità, rispetto a giugno, mese in cui si era già registrato un calo di 41.000 unità. Aumentano invece gli inattivi dello ...

Lavoro - a giugno Calano gli occupati. Record di contratti a termine. Risale la disoccupazione - anche quella giovanile : A giugno , dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra un calo di 49mila unità (meno 0,2 per cento). A dirlo è l’Istat. La diminuzione congiunturale dell’occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (meno 42 mila) e le persone di 35 anni o più (meno 56mila). Il calo, spiega l’Istat, si concentra tra i dipendenti permanenti (meno 56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (meno 9mila). Continuano invece a ...

Istat : Calano gli occupati - è record per quelli a termine : Torna il segno meno nel conto degli occupati . A giugno, dopo tre mesi consecutivi di crescita, la stime dell' Istat registrano un calo di 49 mila unità (-0,2%). Il calo dell'occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (-42 mila) e le persone di 35 anni o più (-56 mila) e si concentra tra i dipendenti permanenti (-56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (-9 mila). Continuano invece a crescere i dipendenti a ...

Lavoro - in un decennio 732 mila occupati stranieri in più. Calano gli italiani : In un decennio, tra il 2008 e il 2017, il numero complessivo dei lavoratori italiani è diminuito di 800 mila unità, mentre quello degli stranieri è aumentato di 732 mila: si tratta di 320 mila ...