Cafù | ' La Juve non è imbattibile'

calciomercato

: RT @TUTTOJUVE_COM: Cafu: 'La Serie A? Le altre non possono iniziare il campionato pensando di non poter battere la Juve' - MarioCuomo17 : RT @TUTTOJUVE_COM: Cafu: 'La Serie A? Le altre non possono iniziare il campionato pensando di non poter battere la Juve' - TUTTOJUVE_COM : Cafu: 'La Serie A? Le altre non possono iniziare il campionato pensando di non poter battere la Juve' - ArenaRosario : @biffi_marco @LuisFigo Il problema è che c'era la Juve ed il Milan che erano al tuo livello..il Milan in difesa ave… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) L'ex difensore di Milan e Romaparla a La Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A. Per il brasiliano lantus non è: 'Inarrivabile? E con Cristiano Ronaldo la distanza con le rivali si allarga, lo so. Tutto vero, ma non si può ...