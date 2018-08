Caccia all’acqua su Giove | “firma” chimica individuata nella coltre nuvolosa del pianeta

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) Occhi puntati sulla Grande Macchia Rossa, la vasta tempesta anticiclonica che infuria a 22° sotto l’equatore die che, secondo gli studiosi, è attiva da oltre 350 anni. Un recente studio, coordinato dal Goddard Space Flight Center della Nasa, ha indagato le pieghe recondite di questo celebre tratto distintivo del, individuando tracce chimiche di acqua. La ricerca è stata illustrata nell’articolo“The Gas Composition and Deep Cloud Structure of Jupiter’s Great Red Spot”, pubblicato di recente su The Astronomical Journal. L’eventuale presenza dell’acqua nell’atmosfera del gigante gassoso – spiega Global Science – ha tenuto con il fiato sospeso generazioni di ricercatori, ancheprospettiva di avere un quadro più chiaro sulla formazione die, più in generale, sulla nascita del Sistema Solare. Con il nuovo studio, il team del Goddard ha cercato di ...