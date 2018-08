Bussetti | alternanza scuola-lavoro non funziona | dimezzerò le ore

Maturità 2019 : alternanza scuola-lavoro sparirà?/ Esami di stato - data prove : Bussetti - “centralità a materie” : Maturità 2019, tutte le novità degli Esami di stato: alternanza scuola lavoro sparirà? Bussetti, "centrali saranno le materie". data inizio prove: sparisce la Terza Prova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere

Bussetti - credo nell' alternanza : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "L'alternanza scuola-lavoro è stata interpretata come un obbligo non come opportunità. Sono convinto che i termini 'scuola e lavoro' non devono essere intesi in modo antitetico ...