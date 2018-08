British Airways annuncia una nuova tratta che collegherà Roma all’aereoporto di London

Iran : da Air France e British Airways stop a voli verso Teheran : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Porti i capelli da donna" - licenziato dalla British Airways. L'ex dipendente : "È sessismo" : Sid Ouared, 26 anni, ha accusato la compagnia aerea britannica di discriminazione: "I miei capi volevano che li tagliassi". Il giovane era stato assunto appena 15 giorni prima: "Mi è stato detto che non potevo portare i capelli raccolti in una coda perché solo le donne lo fanno".

Licenziato dalla British Airways per i suoi capelli "da femmina". L'ex dipendente : "È sessismo" : È stato Licenziato per la sua acconciatura, giudicata troppo femminile dalla sua azienda. È per questo motivo che Sid Ouared, 26 anni, ex dipendente della British Airways ha accusato la compagnia aerea di sessismo. Il giovane ha raccontato di essere stato cacciato via dopo il rifiuto di apportare modifiche alla sua capigliatura: i capi gli avevano chiesto di tagliare i capelli perché contrastavano con la policy ...