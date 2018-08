Bradley Cooper e Lady Gaga a Venezia 75 presentano A Star Is Born | “Una bellissima storia

Festival di Venezia 2018 - A Star is Born : Bradley Cooper e Lady Gaga in una delle love story più toccanti del nuovo secolo : Venezia 75 e il naso di Lady Gaga. Se ogni film ha una sua inquadratura ideale, un proprio dettaglio autentico e riuscito, quando andrete a vedere A Star is Born, passato al Festival di Venezia, Fuori Concorso, vi ricorderete di Bradley Cooper – nel film il chitarrista Jackson Maine – che di questo naso di Lady Gaga – nel film la cameriera/pianista/cantante acqua e sapone Ally – ne tesse le amorevole lodi, innamorandosene ...

Venezia 75 : Bradley Cooper e Lady Gaga presentano A Star Is Born : A Venezia 75 è arrivato finalmente il momento di A Star Is Born: esordio alla regia di Bradley Cooper e prima volta da protagonista in un film per il cinema di Lady Gaga. Presentato fuori concorso, è indubbiamente uno degli eventi più attesi di questa edizione. Il classico portato in sala per la prima volta nel 1937 a cura di William A. Wellman, già rifatto nel 1954 e nel 1976 torna in una nuova versione, che vede Bradley Cooper vestire i panni ...

Lady Gaga e Bradley Cooper conquistano Venezia con «A Star Is Born» : Che fosse un uomo dalle mille risorse lo sapevamo già, ma oggi ne abbiamo avuto ulteriormente la prova. In A Star Is Born, suo primo film da regista presentato fuori concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia, Bradley Cooper dirige, recita, canta. E lo fa tanto bene. Insieme a un’altra stella assai luminosa: Lady Gaga. Sono loro i due (irresistibili) protagonisti di È nata una stella, remake del glorioso classico(ne) hollywoodiano, ...

Lady Gaga e Bradley Cooper alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 con A star is born : Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures, sarà nelle sale italiane dall'11 ottobre , distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures.