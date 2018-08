Borse | torna lo spettro dazi Spread sopra 290 | tensione sui BTp 2 anni

Dazi e Argentina frenano le Borse. Lo spread torna sopra quota 290 : Il presidente Trump ha riaperto il fronte con la Cina e ha minacciato l'uscita degli Usa dal Wto. A Milano sotto osservazione i titoli esposti sull'Argentina. Euro sotto quota 1,17 dollari. Attesa per giudizio di Fitch su Italia...

La lira turca torna alla mercé delle Borse : Ma queste misure non sono per niente gradite a Erdogan, il quale non è mai stato convinto dalla necessità di 'riequilibrare' l'economia.

Borse - l’Europa sconta le tensioni sulla Turchia. Lo spread torna sopra 260 punti : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti non solo con i dazi ma con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche economiche di Erdogan, che potrebbero influenzare a cascata l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto quota 1,15 dollari...

Borse - Milano in calo : la guerra delle tariffe torna a fare paura : (Alliance News) - Milano chiude su una nota negativa nella seduta infrasettimanale, con la prospettiva di nuovi dazi statunitensi ai danni della Cina che si abbatte su tutte le Borse d'...