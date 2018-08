Borse europee in rosso Milano limita le perdite in attesa di Fitch

Piazza Affari ancora in rosso con le Borse europee : Teleborsa, - Viaggiano ancora in negativo gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Gli investitori rimangono a guardare le questioni commercial i, in particolare la ...

Borse europee in calo - Milano -0 - 19% : 9.23 Apertura in calo nelle principali Borse Europee. In avvio di seduta Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un -0,19% a 20.721 punti. In ribasso anche Londra -0,58%, Parigi -0,21%, Francoforte -0,39%. Stabile in avvio di giornata lo spread a 272 punti con il rendimento del Btp decennale al 3,12%

Borse europee positive eccetto Londra : Dal fronte macro , scende l'indice GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi , mentre il PIL francese ha confermato un'economia in crescita . Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che ...

Borse europee in rialzo - Milano a -0 - 11% : 9.23 Apertura in lieve rialzo per principali Borse europee, ad eccezione di Milano che ha avviato le contrattazioni in lieve ribasso, con l'Ftse Mib che segna -0,11% a 20.590 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 280punti, con rendimento del decennale italiano al 3,17%. Londra e Parigi, entrambe a +0,2%,Francoforte a +0,21%. Euro a 1,1672 dollari e 129,79 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari giù Atlantia : Le Borse europee archiviano contrastate la seduta odierna di scambi. Piazza Affari è la peggiore e arretra di circa un punto percentuale, zavorrata da Atlantia.

Piazza Affari e le Borse europee riaprono in frazionale rialzo : Teleborsa, - Le borse europee aprono incauto rialzo alla seduta odierna beneficiando della le discreta performance di wall street e dei mercati asiatici. A sostenere il sentiment degli investitori ...

Borse europee chiudono positive su accordo Usa-Messico - Milano +0 - 27% : Piazza Affari riesce a chiudere in territorio positivo una seduta difficile, con il rialzo dello spread fra Btp e Bund tedeschi a 280 punti che ha pesato sul comparto bancario e sulle utility. A ...

Piazza Affari recupera sul finale. Bene le altre Borse europee : Teleborsa, - Tutti segni più in chiusura per le Borse europee, con Piazza Affari che recupera sul finale grazie anche al rally di Wall Street. Il Listino milanese era rimasto indietro a causa delle ...

Le Borse europee aprono la settimana con segno più : Teleborsa, - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente , che avviano la settimana mostrandosi in frazionale rialzo. In apertura r esta indietro invece piazza Affari che non riesce a cogliere ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 21% : 9.43 Avvio positivo per le Borse europee, sostenute dalle indicazioni della Federal Reserve sullo stato dell'economia e dai guadagni di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,21% a 20.785 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 283 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,15%. Londra chiusa per ...