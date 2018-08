Borsa | spread sopra 290 punti Piazza Affari giù

Borsa - lo spread arriva a quota 293 : rendimento si attesta al 3 - 26% : Lo spread, la differenza tra i tassi dei titoli italiani e quelli tedeschi, è tornato a salire ed ha sfondato la soglia di 290 punti arrivando a sfiorare i 293 punti. Il rendimento, cioè il tasso di ...

Borsa - lo spread sfiora quota 290 punti : Vola il differenziale a 10 anni tra Btp e Bund tedesco. Piazza Affari chiude in calo: il Ftse Mib cede l’1,1% a 20.269 punti

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse e spread in rialzo : Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, sottolineando che avrebbe preferito la linea del "cessate il fuoco" commerciale tracciata a luglio dalla proposta di una politica a zero ...

Borsa di Milano in rosso - occhi puntati sullo spread : La Borsa di Milano prosegue in calo ma limita le perdite a metà seduta dopo l’asta del Tesoro che ha assegnato 1,75 miliardi di Ctz a 24 mesi. Il Ftse Mib segna -0,5% e resta l’indice peggiore nel panorama europeo. Dopo l’asta di Titoli di Stato, anche lo spread tra Btp e Bund si è raffreddato e dopo il picco a 284 punti è sceso a 277 punti base, c...

Borsa - banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per conti pubblici : TeleBorsa, - Giornata davvero negativa per il comparto bancario alla Borsa di Milano , in risposta allargamento dello Spread ed ai nuovi massimi raggiunti dai rendimenti dei BTP decennali arrivati al ...

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Lo spread si alza a quota 280 Borsa in affanno - giù le banche : Intanto in Cina la Cassa depositi e prestiti, la banca di sviluppo italiana la cui maggioranza è del ministero dell'Economia, ha firmato oggi un accordo con Intesa Sanpaolo, che prevede il ...

Lo spread e le banche frenano la Borsa : Anche oggi la Borsa di Milano è andata giù, penalizzata dallo spread e dall'agenzia Moody's che ha tagliato le stime di crescita dell'Italia; alla fine delle contrattazioni il Ftse Mib ha perso lo 0,...

Borsa Milano debole. Giù Pirelli e Atlantia - peggiora lo Spread : Chiusura in lieve calo per Piazza Affari in un'Europa senza direzione. Non aiuta l'andamento incerto di Wall Street, dove gravano le attese per i Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

