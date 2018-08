BORSA MILANO negativa | vendite Tim | Pirelli e Moncler

BORSA : dazi e Argentina frenano l'Europa - a Milano - -0 - 2% - giu' Pirelli - -3 - 7% - : ... con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato l'uscita degli Stati Uniti dal Wto, e la crisi dell'Argentina, con i tassi alzati al 60% , i piu' alti al mondo, e la conseguente tempesta ...

BORSA MILANO debole in apertura - male Tim e Pirelli - rimbalza Tenaris : Piazza Affari è in ribasso nella prima mezz'ora, in un mercato calmo senza spunti, che attende novità sul fronte della politica fiscale del governo italiano. Il Btp è poco mosso in attesa del pronunciamento di Fitch sul rating del Paese in serata. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'AllShare perdono lo 0,7% circa. ** L'...

BORSA - Milano chiude in netto calo : Ftse Mib -1 - 28% : Roma, 30 ago., askanews, - Chiusura in netto calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,28% chiudendo a 20.495,1 punti. Milano come tutte le principali piazze europee ha risentito dell'...

BORSA MILANO peggiore Europa con Tenaris : ANSA, - Milano, 30 AGO - Il ritorno delle tensioni sui titoli di Stato italiani in concomitanza con i timori sull'Argentina hanno fatto di Piazza Affari la più pesante Borsa europea della giornata, ...

BORSA MILANO chiude in calo - -1 - 28% : ANSA, - Milano, 30 AGO - Seduta chiaramente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,28% a 20.495 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

BORSA MILANO peggiora con caso Argentina : ANSA, - Milano, 30 AGO - Piazza Affari e tutti i mercati azionari europei in vista della chiusura si appesantiscono accusando soprattutto il 'caso Argentina': l'indice Ftse Mib perde l'1% facendo solo ...

BORSA : Milano ancora in calo - giù Tenaris : ANSA, - Milano, 30 AGO - La Borsa di Milano, -0,4%, amplia il calo dopo l'avvio, in linea con gli altri listini europei ed in attesa del rating dell'agenzia Fitch. Sullo sfondo ci sono i timori per l'...

BORSA : Milano in rialzo guida Europa : ANSA, - Milano, 29 AGO - La Borsa di Milano guida i listini europei ed archivia la seduta in rialzo dello 0,6% dopo un avvio di seduta in terreno positivo. A spingere i listini del Vecchio continente ...

BORSA : Milano piatta con Europa : ANSA, - Milano, 29 AGO - A metà giornata ancora pochi spunti dai mercati finanziari europei che ondeggiano sulla parità, con cenni di debolezza da parte di Madrid, -0,6% con Inditex, la controllante ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (29 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta lontana da quota 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:46:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 85% - Atlantia a -3 - 15% (28 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:46:00 GMT)

Milano unica BORSA in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

BORSA Italiana oggi/ Milano news : Atlantia a -3 - 5% - Fca a +1 - 5% (28 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:47:00 GMT)