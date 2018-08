Borsa giù con industria e credito

Borsa MILANO debole in attesa Fitch - giù Pirelli e Tim - bene Tenaris : ...8% il saldo del mese, segnato da un lato da scambi sottili e dall'altro dal deciso peggioramento dello spread Btp/Bund a causa dei timori di una politica di bilancio poco rigorosa del governo ...

Borsa : dazi e Argentina frenano l'Europa - a Milano - -0 - 2% - giu' Pirelli - -3 - 7% - : ... con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato l'uscita degli Stati Uniti dal Wto, e la crisi dell'Argentina, con i tassi alzati al 60% , i piu' alti al mondo, e la conseguente tempesta ...

Borsa giù con l'Argentina e Tenaris : Stavolta è la lontana Argentina a provocare il ribasso della Borsa di Milano, e delle altre piazze finanziarie europee, con la svalutazione del peso e il boom dei tassi d'interesse che hanno fatto ...

Borsa : Milano ancora in calo - giù Tenaris : ANSA, - Milano, 30 AGO - La Borsa di Milano, -0,4%, amplia il calo dopo l'avvio, in linea con gli altri listini europei ed in attesa del rating dell'agenzia Fitch. Sullo sfondo ci sono i timori per l'...

Borsa : Milano fiacca - giù Atlantia e Ubi : ANSA, - Milano, 28 AGO -Piazza Affari appare fiacca, Ftse Mib -0,35%, dopo una mattinata un po' movimentata all'inseguimento dello spread tra Btp e Bund, salito fino a 281 punti per ridiscendere poi a ...

Lo spread si alza a quota 280 Borsa in affanno - giù le banche : Intanto in Cina la Cassa depositi e prestiti, la banca di sviluppo italiana la cui maggioranza è del ministero dell'Economia, ha firmato oggi un accordo con Intesa Sanpaolo, che prevede il ...

Borsa Milano debole. Giù Pirelli e Atlantia - peggiora lo Spread : Chiusura in lieve calo per Piazza Affari in un'Europa senza direzione. Non aiuta l'andamento incerto di Wall Street, dove gravano le attese per i Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Atlantia ancora giù in Borsa - da crollo ponte bruciati 5 - 5 mld : Milano, 22 ago., askanews, - Un'altra seduta di forti ribassi a Piazza Affari per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Dopo un tentativo di recupero messo a segno ieri, il titolo ...

Crollo ponte Genova - Atlantia : 'Valutiamo effetti esternazioni - tutelare i risparmiatori'. In Borsa giù del 4% : Atlantia va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite nei giorni scorso sull'ipotesi di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia in seguito al Crollo del ponte di ...

Borsa elettrica - giù il prezzo d'acquisto dell'energia nell'ultima settimana - GME - : Crolla il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica . Nella settimana terminata domenica 19 agosto, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica, PUN, si è attestato a 63,86 ...

Borsa : Milano in rialzo - giù Atlantia : Milano, 20 AGO - La Borsa di Milano , +0,2%, chiude in lieve rialzo, in linea con gli altri listini europei che scommettono su una riduzione delle tensioni commerciali tra Usa, Cina e Turchia. Piazza ...

