Borsa di Tokyo in lieve calo | Nikkei perde 0 | 02%

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 09% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,09% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.869,50 punti, con un guadagno di appena 21,28 punti, pari allo 0,09 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.020,18 punti, salendo poco dopo fino a 23.032,17 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa Tokyo : settima seduta positiva - Nikkei chiude a +0 - 15% : A far da sfondo agli acquisti l'ottimismo degli investitori sull'economia statunitense e sui negoziati commerciali. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 15% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,15% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.848,22 punti, con un guadagno di 34,75 punti, pari allo 0,15 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.820,86 punti, scendendo subito dopo fino a 22.819,97 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata ...

Borsa : Tokyo - apertura poco variata : ANSA, - Tokyo, 29 AGO - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, malgrado l'ultimo record fatto segnare durante la notte a Wall Street e con gli investitori che guardano ai ...

Borsa. Tokyo apre poco variata a +0 - 17% : 03.10 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, malgrado l'ultimo record fatto segnare a Wall Street e con gli investitori che guardano ai nuovi negoziati sul trattato Nafta tra Canada e Usa dopo l'accordo di Washington col Messico. Il Nikkei mostra una variazione appena positiva dello 0,17% a quota 22.852,77 punti. Sul fronte valutario lo yen è invariato a 111,10 sul dollaro e sull'euro a un livello di 129,90.

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 06% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,06% – La Borsa di Tokyo è in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.813,47 punti, con un guadagno di 13,83 punti, pari allo 0,06 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.967,74 punti, salendo 5 minuti dopo fino a 23.006,77 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel ...

Borsa - Tokyo apre in positivo a +0.73% : 02.41 La Borsa di Tokyo apre gli scambi con il segno più, seguendo il record degli indici azionari statunitensi dopo l'accordo sul commercio internazionale raggiunto tra le delegazioni di Usa e Messico. Il Nikkei mostra un progresso dello 0,73% a quota 22.966,51 punti, aggiungendo 166 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si stabilizza a 111,10 sul dollaro e perde quota sull'euro a un valore di 129,90.

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo : ANSA, - Tokyo, 27 AGO - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più nel primo giorno della settimana, dopo il consolidamento degli indici azionari statunitensi e malgrado le aspettative di ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo su scia piazze asiatiche : +0 - 88% : Roma, 27 ago., askanews, - Inizio di settimana in rialzo per la Borsa di Tokyo, tonificata dal livello più basso dello yen che favorisce i titoli delle aziende esportatrici e dall'andamento positivo ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : Nikkei +0 - 88% a 22.799 - 64 punti : Inizio di settimana in rialzo per la Borsa di Tokyo, tonificata dal livello più basso dello yen che favorisce i titoli delle aziende esportatrici e dall'andamento positivo delle altre piazze asiatiche.

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 88% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,88% – La Borsa di Tokyo è anche oggi in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.799,64 punti, con un guadagno di 197,87 punti, pari allo 0,88 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.693,69 punti, scendendo un minuto dopo fino a 22.682,39 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel ...

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 85% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,85% – La Borsa di Tokyo è ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.601,77 punti, con un guadagno di 190,95 punti, pari allo 0,85 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.484,01 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.452,42 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel ...

Borsa di Tokyo ancora in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 22% : Borsa di Tokyo ancora in rialzo, Nikkei guadagna 0,22% – La Borsa di Tokyo ha chiuso ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.410,82 punti, con un guadagno di 48,27 punti, pari allo 0,22 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.420,67 punti, salendo in mattinata fino a 22.463,23 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 64% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,64% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.362,55 punti, con un guadagno di 142,82 punti, pari allo 0,64 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.270,04 punti, scendendo un quarto d’ora dopo fino a 22.162,81 punti, il livello più basso della giornata, ...