Borsa | dazi e Argentina frenano l' Europa | a Milano | -0 | 2% | giu' Pirelli | -3 | 7%

I dazi di Trump affondano la Turchia La lira crolla ai minimi - caos in Borsa : L'economia traballa, ma anche le prospettive geopolitiche si fanno fosche. Se gli amici della Nato fanno questo, chi rimane? Nel pomeriggio il presidente turco telefona al Cremlino e Vladimir Putin ...

Borsa : Europa avanti in calo anche dopo Boe - pesano dazi. Spread vola : Lo Spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio e c'è attesa per le decisioni dell'...

Borsa : Asia chiude in calo su timori dazi : MILANO, 2 AGO - Le Borse Asiatiche chiudono in calo in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In ...

Borsa : Europa in calo intimorita da minacce sui dazi - a Milano - -0 - 6% - giu' Tenaris : In piu' il banchiere ha anticipato un maggior numero di conferenze stampa, segnale, anche questo, interpretato dagli operatori come preludio a una politica monetaria piu' restrittiva. Oggi si ...

Borsa giù con i dazi e la Fed : Stavolta la Borsa di Milano si è spaventata per la minaccia di Trump di imporre dazi su merci d'ompèortazione cinesi per 200 miliardi di dollari, e anche per il direttivo della Federal Reserve ...

Borsa : Asia in rosso con timori dazi : ANSA, - MILANO, 19 LUG - Le Borse Asiatiche archiviano la spinta propulsiva arrivata dal presidente della Fed americana e chiudono la seduta in rosso. Tra gli investitori tornano i timori di un ...

American First? Fa male agli Usa Crisi finanziaria dietro l'angolo Ma i dazi sono un'occasione in Borsa : Nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla sua elezione, Donald Trump resta per molti investitori un “oggetto misterioso”. Le sue ultime mosse in materia di commercio internazionale, ad esempio, possono essere lette in due modi diametralmente o Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa in recupero dopo paura dazi : ANSA, - MILANO, 12 LUG - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo la paura dei dazi e l'ottimismo tra gli investitori per una ripresa del dialogo tra Cina e Stati Uniti. Si guarda con ...

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa.

Bazooka Trump sui dazi - effetto Ronaldo al test di Borsa : LA JUVE VALE GIÀ 212 MILIONI DI PIÙ Si confermerà la legge dei mercati per cui, si sa, la regola è "sell on news", oppure proseguirà oggi in Piazza Affari l'effetto Ronaldo? La cronaca di Piazza ...

Borsa Shangai in calo con nuovi dazi Usa : ANSA, - PECHINO, 11 LUG - I venti di guerra commerciale, con la nuova lista di dazi al 10% sulle importazioni di beni 'Made in China' messa a punto dall'amministrazione Trump per ulteriori 200 ...

Colaninno - Farinetti - Menarini... I ricconi di Borsa che tremano Effetto dazi sui Paperoni italiani : I dazi di Trump contro la Cina e l'Europa preoccupano i mercati che temono un'escalation con ricadute pesanti per il commercio mondiale e la crescita. Tra le grandi famiglie italiane, alcune sembrano al riparo avendo per tempo investito in impianti produttivi negli States, come gli eredi Agnelli, i Bombassei o i Buzzi, mentre altre potrebbero finire vedere le vendite dei loro prodotti finire nella tagliola. E' il caso di Roberto ...

La Merkel apre sui dazi auto - distensione con Trump - la Borsa apprezza : BERLINO - Il settore auto europeo festeggia la distensione dei rapporti con gli Stati Uniti in merito ai minacciati dazi sulle auto prodotte nel Vecchio Continente. Da Milano, a Francoforte, a Parigi..

La Borsa rallenta - riflettori su auto e dazi. Cade Stm : Oggi Prometeia rivede al ribasso le stime sulla crescita italiana nel 2018 da, +1,4% a +1,2%, a causa dello scenario internazionale e delle incertezze sulla politica economica del governo Conte. L'...