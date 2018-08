Bologna-Inter | curiosità e statistiche | tutte le gare giocate dai nerazzurri l' 1

Probabili formazioni / Bologna Inter : le mosse dalla panchina. Diretta tv - orario e notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Bologna Inter: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Pippo Inzaghi non dovrebbe cambiare, Spalletti pronto a lanciare Nainggolan(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:48:00 GMT)

Bologna - Inzaghi loda i suoi tifosi e lancia la sfida all’Inter : Bologna, Filippo Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista della difficile gara contro l’Inter di domani “Il tifo del Bologna si sta dimostrando molto intelligente e noi dobbiamo renderli orgogliosi di noi. L’Inter ha una squadra per vincere lo scudetto, abbiamo poco da perdere; se si guarda ai nomi non c’è gara ma nel calcio abbiamo visto a volte sovvertire pronostici già scritti. Dovremo esser bravi a ...

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

Bologna-Inter - Inzaghi : 'Non mi spaventa nulla - i nerazzurri dovranno sudarsela. Destro in campo? Vedremo' : Un solo punto nelle prime due giornate di campionato, per un ruolino di marcia identico a quello della prossima squadra avversaria, l'Inter. Per il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi, sconfitto all'...

Serie A Bologna - Dzemaili : «Inter ferita - ma possiamo vincere» : Bologna - Blerim Dzemaili carica il Bologna , reduce da due ko di fila: "La sfida all'Inter? Sarebbe una vittoria importante - dice il centrocampista a Sky Sport - perchè non abbiamo iniziato il campionato come volevamo. Volevamo iniziare la stagione diversamente. Però siamo solo all'inizio: ci sono un nuovo gruppo, un allenatore e un nuovo staff. C'è da ...

Pronostico Bologna vs Internazionale Milano - Serie A 1-9-2018 e Analisi : Serie A 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Bologna-Internazionale Milano, sabato 1 settembre 2018. Per Inzaghi dubbio Santander-Destro, Asamoah in dubbio. Bologna-Internazionale Milano, sabato 1 settembre. La Serie A riparte sabato pomeriggio al Dall’Ara di Bologna con una classica del calcio italiano. Un vero e proprio test per entrambe le formazioni, dopo i deludenti risultati ottenuti nelle ...

Bologna Inter : le probabili formazioni dell'anticipo del sabato : Un punto a testa nelle prime due giornate di campionato, Bologna e Inter si sfidano allo stadio Dall'Ara per cercare la prima vittoria in questa Serie A. I rossoblu di Pippo Inzaghi hanno iniziato con ...

Live Bologna-Inter : probabili formazioni e info tv-streaming : Sabato alle 18.00, l'Inter affronterà il Bologna allo stadio Dall'Ara. Entrambe le squadre vengono da un inizio di campionato per nulla esaltante ed hanno voglia di riscatto. La squadra di casa così come i nerazzurri, punta a raccogliere i primi tre punti della stagione. La partita, partendo da questi presupposti, risulta essere già molto importante, per cui vale la pena non perdersene neppure un minuto. Vediamo subito dove vederla in tv e ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Il Tempo Negli Stadi - attenzione al meteo per le partite della 3ª giornata di Serie A : forti piogge nel weekend - Bologna-Inter a rischio rinvio : Inizierà con il big match di San Siro, Milan-Roma, la 3ª giornata di Serie A: tante partite saranno condizionate dal malTempo che incombe sull’Italia nel weekend. E proprio l’anticipo di Venerdì sera alle 20:30 a Milano sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà con ...