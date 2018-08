Bloomberg | intesa segreta Google-Mastercard per tracciare clienti

Bloomberg : "Intesa segreta Google-Mastercardper tracciare gli acquisti di due miliardi di persone" : Google e Mastercard avrebbero concluso un accordo per permettere alla società di Mountain View e agli inserzionisti di tracciare le vendite al dettaglio, quindi "offline", di oltre due miliardi di consumatori. Google - per l'agenzia di stampa Bloomberg - avrebbe pagato milioni di dollari per i dati