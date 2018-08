BioWare | Anthem è un' evoluzione di quello che lo studio ha fatto fino ad ora

Anthem : BioWare si sta concentrando su una narrativa più personale : Quando si pensa ad un titolo Bioware la prima cosa che viene in mente è senza dubbio la narrativa e la caratterizzazione dei personaggi. Anthem in un certo abbandona un po' i canoni a cui la compagnia ci ha abituato, con un focus sulla condivisione e la collaborazione tra giocatori in un mondo condiviso. Bioware ha però affermato più volte che il suo TPS fantascientifico avrà un comparto narrativo solido.Come riporta VG247, sorge spontaneo ...

BioWare ci parla delle distruttive funzionalità social di Anthem : Bioware ha in mente di distruggere l'industria (in senso figurato ovviamente) con la nuova e innovativa funzionalità social di Anthem. Non si ancora di cosa si tratta, ma sembra che la compagnia abbia un asso bello grosso nella manica.Come riporta VG247, durante una recente intervista il game director Jonathan Warner ha speso qualche parola sulle precedenti dichiarazioni della compagnia sopra ricordate:"Intendeva ( il CEO di EA Andrew Wilson) ...

BioWare : "la vera magia di Anthem è quando si gioca in squadra" : BioWare ha alle spalle una lunghissima carriera punteggiata da videogiochi di grande successo, in larga parte produzioni single player con elementi RPG che hanno reso lo studio celebre in tutto il mondo.La loro prossima creazione, Anthem, sarà invece orientata al multigiocatore e nonostante il titolo potrà essere completato da soli, ci si chiede se in questo caso l'esperienza generale offerta dal gioco potrà risentirne. VG24/7 ha interrogato ...

BioWare ha volontariamente deciso di non rivelare tutti i dettagli su Anthem : Anthem, dal suo annuncio, è rimasto un po 'un enigma, il gioco, che è confermato essere un titolo in stile Destiny in lavorazione presso lo studio che ci ha portato Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate 2, Mass Effect e Dragon Age, è stato mostrato un paio di volte (l'ultima volta all'E3), ma a parte questo, BioWare è stata un po 'silenziosa su tutto. Mentre ci hanno fornito alcune informazioni, come il recente annuncio del ...

Anthem : BioWare condivide informazioni su armi - equipaggiamento - sistema di progressione e molto altro : Anthem continua a far parlare di sé grazie alle tante informazioni condivise attraverso i social da Mark Darrah, figura chiave di BioWare che in questo caso ricopre il ruolo di executive producer.La nuovissima fatica di BioWare deve cercare di riconquistare tutti i fan della software house che non hanno apprezzato Mass Effect Andromeda cercando allo stesso tempo di proporre un'esperienza di gioco ancora più ambiziosa e spettacolare. In attesa di ...

Abbiamo analizzato la demo dell'E3 di Anthem : BioWare conduce il Frostbite in un territorio inesplorato - analisi tecnica : Il ritorno di Anthem all'E3 2018 è stato spettacolare tanto quanto il suo debutto un anno prima ed Electronic Arts ha di recente pubblicato un video di 20 minuti di gameplay dell'ultima demo, commentato addirittura dagli sviluppatori. Il video è stato presentato in 4K e il produttore ha deciso di condividere con noi una versione di qualità degli asset, permettendoci di dare uno sguardo più da vicino alle basi fondanti del motore Frostbite ...

Anthem : BioWare mostra la demo mostrata a porte chiuse durante l'E3 : Solo in pochi hanno avuto l'occasione di guardare la demo gameplay di Anthem, Bioware ha infatti mostrato il filmato a porte chiuse durante lo scorso E3. Ora però la compagnia ha rilasciato il filmato dando la possibilità a tutti di vederlo. Nel filmato vediamo 4 giocatori giocare la missione Scars & Villainy in cui si dovrà affrontare una specie di granchio gigante, il tutto col commento del lead producer Ben Irving. Ecco le impressioni di ...

Non solo Anthem - Dragon Age e Mass Effect : BioWare vorrebbe creare giochi più piccoli e sperimentali : Il prossimo grande progetto di BioWare è, come tutti sappiamo, Anthem ma la compagnia non vuole adagiarsi sugli allori. Sappiamo che un nuovo Dragon Age dovrebbe essere in sviluppo e poi c'è sempre un Mass Effect che nonostante Andromeda difficilmente verrà abbandonato per sempre. I vertici della software house vorrebbero però anche seguire strade diverse.Lo hanno confermato il general manager Casey Hudson e l'executive producer di Anthem, Mark ...

BioWare parla del processo creativo di Anthem : "abbiamo valutato 20 o 30 progetti" : Il processo creativo di Anthem risale al lontano 2012, quando BioWare mise su carta alcuni concept che poi, dopo molto tempo, diventarono le fondamenta del nuovo titolo dello studio in uscita il 22 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Il general manager di BioWare, Casey Hudson, ha recentemente concesso un'intervista a Gameinformer nel corso della quale ha potuto parlare di questo lungo processo creativo, svelando alcuni interessanti retroscena ...