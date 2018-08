Bimbo di 2 anni fuma sigarette | la madre | “Due pacchetti al giorno | sennò si strappa i

Savona - Bimbo di 5 anni mette in moto l’auto dei nonni e provoca un incidente : Il bambino, residente nel Cuneese e in vacanza coi nonni a Ceriale, in Liguria, si era seduto sul sedile anteriore dell’auto per giocare ma a un certo punto ha girato la chiave dimenticata nel quadro ed è riuscito a mettere in moto il veicolo. Si è schiantato contro una panchina del lungomare, fortunatamente senza provocare feriti.Continua a leggere

Milano - Bimbo restituito alla madre dopo 0tto anni. «Tragico equivoco» : Un «Tragico equivoco» che ha tenuto lontani una madre cinese e il figlio per 8 anni dei suoi ormai 11 anni. L'equivoco è quello - scrive il Tribunale dei Minorenni - in cui «incorre la madre in Italia»...

USA - Bimbo di 9 anni rivela di essere gay : i bulli a scuola lo insultano e lui si suicida : Jamel Myers, un bimbo di 9 anni, dopo essersi accorto, durante l'estate, di essere gay, ha deciso di rivelarlo a famigliari ed amici. Durante l'estate lo ha detto ai genitori e, al suo rientro a scuola, lo ha confidato anche ai compagni di classe. Ma se la mamma, Leia Pierce, si era dimostrata stupita ed orgogliosa del coraggio del suo bambino, alcuni amichetti, invece, hanno colto l'occasione per prenderlo in giro. Alcuni bulli lo hanno ...

Bimbo di due anni muore per una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitalia. Inutile l'atterraggio di emergenza a Bari. : l'atterraggio di emergenza è stato Inutile. Una bambina di due anni è morta a causa di una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a...

Bimbo di 6 anni picchiato brutalmente per aver difeso l'amico/ Ultime notizie : braccio rotto e occhi feriti : Bimbo di 6 anni picchiato brutalmente per aver difeso l'amico. Ultime notizie: braccio rotto, lividi alla testa e occhi feriti per il piccolo Carter. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:21:00 GMT)

Bimbo di 2 anni muore sul volo Alitalia : atterraggio d'emergenza a Bari : Crisi cardiaca per una bambina libanese a bordo di un aereo Alitalia, fatto atterrare a Bari. Inutili i primi tentativi di soccorso a bordo da parte di una infermiera

Tragedia sul volo Beirut-Roma : muore Bimbo di 2 anni - atterraggio d’emergenza a Bari : Dramma su un volo Alitalia diretto da Beirut a Roma: un bimbo libanese di 2 anni è morto a causa di una crisi cardiaca mentre era in viaggio con i genitori. Deciso l'atterraggio di emergenza per permettere l'intervento dei soccorsi, ma per il piccolo non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Bimbo di due anni muore a bordo di un volo Alitalia : crisi cardiaca fatale : Tragedia a bordo di un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un bambino, colto da una crisi cardiaca durante il volo, è morto. L'aereo è stato dirottato per i soccorsi ed è stato fatto ...

Martina Franca - incidente in minimoto. Muore un Bimbo di 9 anni : E' finito contro un muretto con la sua minimoto. E' successo a Martina Franca in provincia di Taranto. Giuseppe, un bimbo di 9 anni in sella alla sua minimoto in compagnia del cuginetto di pochi mesi ...