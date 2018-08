Benvenuto Settembre | perché il 9° mese si chiama così? Ecco da cosa deriva questo nome

Michelle Hunziker : "A settembre una nuova avventura. Quarto figlio? Se arriva sarà il Benvenuto" : Non si può dire che per Michelle Hunziker le vacanze non siano meritate dopo i successi televisivi. Ma quest'anno, i mesi che la separano dal ritorno sul piccolo schermo diventano anche l'occasione per pensare già al futuro lavorativo che a quanto pare è già pieno di nuovi progetti come da lei confermato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La conduttrice non si ferma mai, soprattutto non smette di sognare, poichè come afferma ...