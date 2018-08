Beach Volley | Finali Scudetto | a Catania in archivio la prima giornata

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Catania. Infortunio per Daniele Lupo : i numeri uno rinunciano : Niente finale del Campionato Italiano per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, a conclusione di una stagione che non sarà certo ricordata come fortunata dalla coppia azzurra più forte a livello maschile. Pochi minuti fa in un post su Instagram il vice campione olimpico ha annunciato il suo forfait al torneo più importante del circuito tricolore in programma da domani a domenica sulla sabbia di Catania per un non meglio precisato intoppo fisico. ...

Beach Volley – Campionato Italiano : in scena le finali scudetto : A Catania andranno in scena questo weekend le finali scudetto del Campionato Italiano di Beach Volley Gran finale in vista per il Campionato Italiano assoluto di Beach Volley: da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre alle Capannine di Catania si disputerà l’edizione 2018 delle finali scudetto, che assegneranno i titoli nazionali maschile e femminile. L’ormai tradizionale appuntamento nella città etnea, che ospita per la ...

Beach Volley - Finale Campionato Italiano 2018 Catania. Tutti assieme appassionatamente : tornano le star azzurre sulla sabbia siciliana : Paolo Nicolai e Daniele Lupo, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth: ci sono Tutti i protagonisti della stagione internazionale al via della Finale del Campionato Italiano di Catania in programma da venerdì a domenica sulla sabbia siciliana che ospiterà tutte le coppie azzurre che hanno conquistato nella stagione appena conclusa del World Tour almeno una volta il podio: in campo maschile Abbiati/Andreatta, terzi ...

Beach volley. Il 2018 in chiaroscuro degli azzurri ma il sogno di avere almeno tre coppie anche a Tokyo continua : Era iniziato sotto i migliori auspici in campo maschile il 2018 del Beach volley italiano e, piano piano, la stagione si è tinta quasi più di rosa che di azzurro. La stagione era iniziata con Lupo/Nicolai prima coppia italiana numero uno della classifica mondiale dopo lo splendido secondo posto di Fort Lauderdale, con Alex Ranghieri e Marco Caminati super competitivi ad altissimi livelli ma la sfortuna ci ha messo lo zampino togliendo di mezzo ...

Strongoli : divertimento sul campo di Beach volley : Una settimana di agonismo e divertimento per gli amanti del volley e dello sport all'aria aperta. La squadra vincitrice aveva tra gli iscritti Mattia Benincasa, Alfonso Dattolo, Salvatore Podella e ...

Beach Volley – Coppa Italia : trionfo di Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti : Beach Volley Campionato Italiano: Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti vincono la Coppa Italia Andrea Abbiati-Tiziano Andreatta e Giulia Toti-Jessica Allegretti sono le coppie vincitrici della terza edizione della Coppa Italia di Beach Volley: la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto ha vissuto il suo ultimo atto oggi a Caorle (Venezia) con due spettacolari finali, a conclusione di una lunga tre giorni di gare che ha visto disputare ...

Beach Volley - World Tour 2018/19 Siofok. Di Francia e Slovenia il primo sigillo della nuova stagione : Siamo appena a due terzi di 2018 ma per il Beach volley siamo già nel 2019 e quindi nella finestra di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La nuova annata è iniziata in periferia, a Siofok, cittadina turistica dell’Ungheria che lo scorso anno ospitò un satellite Cev e quest’anno per la prima volta è stata teatro di un torneo 1 Stella del World Tour. Slovenia in campo femminile e Francia in campo maschile sono le prime nazioni a ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 - Caorle. Le “prime volte” di J. Allegretti/Toti e Abbiati/Andreatta che alzano la Coppa : Hanno saputo aspettare fino al 26 agosto per vincere il loro primo titolo del circuito tricolore ma si sono fatti trovare con la forma giusta al momento giusto Jessica Allegretti e Giulia Toti in campo femminile e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta in campo maschile. Sono loro i trionfatori della Coppa Italia di Beach volley, assegnata oggi a Caorle. Nella loro migliore stagione a livello internazionale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. Colpacci di Alfieri/Sacripanti e Calì/Brembilla nella giornata delle qualificazioni : Spettacolo e sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia di Caorle, sesta tappa del Campionato Italiano con l’assegnazione del primo trofeo stagionale. A firmare i risultati più sorprendenti sono stati in campo maschile Alfieri/Sacripanti che hanno sconfitto i vincitori dell’ultima tappa del BPER Banca BVIT domejica scorsa a Cesenatico Benzi/Bertoli, mentre tra le donne Calì/Brembilla hanno superato dopo ...

Beach Volley - campionato italiano a Caorle : i risultati delle qualificazioni : Il campionato italiano di Beach Volley dà i suoi primi verdetti: i risultati delle qualifiche di Caorle Si sono da poco concluse a Caorle (Venezia) le qualificazioni alla sesta tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley, che assegnerà l’edizione 2018 della Coppa Italia: al termine di una lunga giornata di gare, con ben 40 incontri disputati su 4 campi, si è completato il quadro dei due tabelloni principali a doppia ...