Batteria e finestra WiFi onnipresente con Honor 8 | le novità del 31 agosto

optimaitalia

: Batteria e finestra WiFi onnipresente con #Honor8: le novità del 31 agosto - GioPao9 : Batteria e finestra WiFi onnipresente con #Honor8: le novità del 31 agosto - OptiMagazine : Batteria e finestra WiFi onnipresente con #Honor8: le novità del 31 agosto - pastois : Il mio telefono sta dando di matto, l’ho tolto letteralmente tre minuti fa dalla carica ed era al 69% e ora è al 62… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Si sta chiudendo un mese decisamente importante per gli utenti che ancora oggi dispongono di un8, considerando il fatto che il produttore nei giorni scorsi ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. La settimana che ci siamo lasciati alle spalle, più in particolare, ci ha regalato in primis ulteriori segnalazioni da parte di chi finalmente ha avuto la possibilità di fare questo step, mentre dall'altro abbiamo nuovi feedback del pubblico italiano.Dopo il nostro bilancio preliminare riguardante il reale impatto avuto dallo stesso8 in seguito all'installazione dell'aggiornamento Android Oreo tramite HiSuite, tocca dunque scendere ulteriormente in dettagli, in quanto l'upgrade sta facendo registrare dei feedback migliori del previsto. Se non altro perché la lunga attesa aveva creato dei timori per il pubblico al momento della disponibilità del ...