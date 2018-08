Baseball | Finale scudetto Serie A1 | Bologna è travolgente | superata Parma nella gara

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : si aprono le danze tra Bologna e Parma : Bologna vs Parma, o Parma vs Bologna, con entrambe in cerca del loro sesto scudetto vinto in una Serie di Finale. Decima Finale per la Fortitudo, settima per i ducali. Fra le due, in 33 anni con i playoff, un solo precedente, nel 2010 con i ducali ad imporsi alla settima partita. Due volte i cammini delle due squadre emiliane si sono invece incrociati in semiFinale: nel 1994, quando a prevalere fu Parma, e nel 2004 quando ebbe la meglio ...

Baseball - Finale Scudetto 2018 : Parma-Bologna. Data - programma - orari e tv della serie : Sarà Parma-Bologna la Finale Scudetto della serie A1 di Baseball. Il Parma ha compiuto l’impresa in semiFinale, riuscendo a vincere gara 5 e battere i campioni uscenti di Rimini. Dall’altra parte invece il Bologna ha superato 3-0 Nettuno. Ora le due squadre si sfideranno per il titolo dopo otto anni e in quel caso furo i ducali a conquistare la stella. La prima partita della serie tra Parma e Bologna si giocherà venerdì 31 agosto alle 20.30 a ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma firma l’impresa - è finale scudetto con la seconda vittoria a Rimini : La seconda finalista per lo scudetto 2018 è il Parma Clima che compie l’impresa eliminando i campioni d’Italia in carica vincendo 2-1 la bella allo Stadio dei Pirati. Bologna contro Parma dunque, un duello che si ripete dopo otto anni e curiosità vuole che le due squadre tornano a giocare una finale scudetto dopo quella che ha regalato a entrambe la stella: Parma nel 2010 e Bologna nel 2016. Garacinque tra Rimini e Parma è uno ...

Baseball - Haarlem Week : Italia rimontata nel finale dall’Olanda - domani la sfida per il 4° posto contro Cuba : I sogni di gloria dell’Italia alla Haarlem Week si infrangono negli ultimi tre inning della sfida contro l’Olanda: i padroni di casa, a lungo sotto per 1-0, rimontano e vincono per 1-2 all’ultimo inning, sospinti da una folla che non ha lesinato il tifo nei confronti dei propri beniamini. L’Italia è passata in vantaggio nel corso del secondo inning con Sambucci che, dopo il proprio singolo, ha occupato pian piano tutte le ...