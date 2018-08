Barcellona | Valverde | ' L' Inter? Come ogni italiana sarà difficile da battere'

Barcellona - la priorità di Valverde : Ernesto Valverde , allenatore del Barcellona , vuole un altro acquisto per la sua squadra. Come scrive Sport , la richiesta del tecnico è quella di un avere con sé un nuovo centrocampista.

Valladolid Barcellona 0-1 - decide Dembélé. Valverde batte anche il brivido Var : Avanti col brivido… Var. Dembélé trascina il Barcellona alla seconda vittoria in due giornate di campionato: 1-0 al José Zorrilla di Valladolid, contro una buona squadra, nonostante il rischio corso ...

Calciomercato Barcellona - Valverde : 'Rakitic via? Non cerchiamo affari - lui è fondamentale' : Negli ultimi giorni il suo nome è stato al centro di diverse voci di mercato, che parlavano di un nuovo affare sull'asse Parigi-Barcellona: Ivan Rakitic via dalla Spagna per trasferirsi al Paris Saint-...

Inter - Rafinha poteva tornare : apertura dal Barcellona - ma Valverde ha bloccato tutto : Uno dei principali protagonisti della cavalcata che ha portato l'Inter al quarto posto lo scorso anno, con conseguente ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente Rafinha Alcantara. Il fantasista brasiliano, arrivato dal Barcellona a gennaio, dopo un mese di ambientamento legato anche al recupero dal brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi per più di un anno, ha preso in mano la squadra ...

Calciomercato Barcellona - Valverde : 'Vidal arricchirà il nostro stile di gioco' : Un nuovo 'guerriero' per il Barcellona, Ernesto Valverde lo ha definito proprio così Arturo Vidal . "Ci aspettiamo che porti energia al nostro centrocampo. Ha esperienza e qualità diverse tra loro, ha ...

Incredibile Barcellona : Valverde ha già scaricato Malcom! : Malcom continua a far molto discutere, il suo arrivo al Barcellona ha fatto infuriare la Roma, adesso Valverde lo snobba La querelle legata all’esterno brasiliano Malcom, ha fatto molto discutere nelle ultime settimane di calciomercato. Il calciatore è approdato al Barcellona dopo un inserimento abbastanza scorretto nella trattativa tra il calciatore e la Roma. Adesso però, il tecnico dei blaugrana Valverde, sembra aver scaricato il ...

Calciomercato Barcellona : Valverde deluso : Firmare il ‘doblete’ Liga-Coppa del Re nella scorsa stagione non è servito a Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, per dire la sua sulla campagna trasferimenti del club blaugrana. Il ‘Txingurri’ solo in parte ha influenzato il mercato estivo e la situazione – secondo quanto scrive il Mundo deportivo – non è destinata a cambiare. Sono lontani i tempi di Pep Guardiola e Luis Enrique, che potevano ...