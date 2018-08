Bagnoli - l'ora di Floro Flores : si rafforza l'asse tra Fico e de Magistris : Si punta su Francesco Floro Flores come nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Il governo è orientato a optare per l'imprenditore attivo soprattutto nel mondo dell'informatica, dello spazio e dello spettacolo per sostituire Salvatore Nastasi che si è dimesso nei giorni scorsi. La scelta sembra rafforzare l'asse tra i 5Stelle del presidente della ...