Baby calciatore colpito da malore in campo | 13enne gravissimo

Paderno : Baby calciatore dell'Inter ferito in un incidente - Carlino trasferito all'ospedale Niguarda : Pasquale Carlino tras ferito all'ospedale Niguarda di Milano. È questa l'ultima importante novità sulle condizioni di salute del calciatore sedicenne dell'Inter ferito gravemente in un incidente ...

Thailandia - in salvo il quinto Baby calciatore : Thailandia, in salvo i primi quattro bambini Ttweet di Allegri per i baby calciatori nella grotta Tutte le notizie di Cronaca Per approfondire