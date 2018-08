Azzannato dal boxer a 13 anni | l' esperto | ' Colpa dei padroni'

ilmattino

: Tredicenne azzannato dal boxer L'esperto: «Colpa dei padroni» – Il Mattino - forumcani : Tredicenne azzannato dal boxer L'esperto: «Colpa dei padroni» – Il Mattino -

(Di venerdì 31 agosto 2018) In Inghilterra li chiamano 'Ne dog' per via del loro carattere affabile soprattutto nei confronti dei bambini. Sono i, una razza di cani che, al contrario di quanto la loro stazza possa ...