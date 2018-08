Avvistamenti | il cinema a Roma guarda lontano

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) Avvistare la città da prospettive diverse, scoprire una realtà urbana in divenire. E’ il filo conduttore di “”, la rassegnatografica che si terrà dall’8 al 22 settembre 2018 nel Parco Peppino Impastato, presso la Biblioteca Collina della Pace, nel VI Municipio di. La rassegna sotto le stelle è organizzata dal VI Municipio del Comune di, dall’Istituzione Biblioteche di, dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Forum del Libro. 15 giorni dedicati ale 23 film suddivisi in tre sezionitografiche: “Oltre la città”, sulle nuove identità metropolitane, a cura di Biblioteche di, “I bambini ci ri-no”, animazione e fiction per i più piccoli a cura di Alice nella città, “Viaggi nello spazio e nel tempo” a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana. Nell’arena all’aperto del Parco Peppino Impastato, verrà presentata, a cura dell’Asi, una selezione dei ...