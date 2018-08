Automobile | ecco com’è cambiata in cinquant’anni quella degli italiani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) In Italia il 1968 e tutti gli eventi storico-politici che da quell’anno scaturirono, segnarono un inevitabile spartiacque anche nel progresso della società, destinata a trasformarsi radicalmente. Così, a cinquant’anni esatti ci si chiede, ad esempio, come sial’, strumento che ha contribuito a determinare il modello di società industriale attuale. Stando a quanto riporta il sito DriveK, che si occupa di aiutare gli utenti a configurare la propria auto prima di procedere all’acquisto, i gusti sono cambiati più volte, anche se poi sono tornati a essere, in alcuni casi, gli stessi, ciclicamente come spesso la moda impone. Sono state confrontate, infatti, le 20 auto più richieste nel 1968 e le 20 più richieste nel 2018: in mezzo secolo l’auto si è allungata dell’11%, allargata del 18% e diventata anche più pesante del ...