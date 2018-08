Auto in fiamme in galleria | chiusa la Catania-Siracusa

Tragedia in Autostrada : lo scontro - poi le fiamme : morti e feriti : Incidente mortale sull’A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un’auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell’autovettura hanno perso la vita. Un’altra persona ferita è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Il mezzo pesante si sarebbe ribaltato prendendo fuoco e occupando parte della carreggiata opposta. Il rogo che è scaturito non ha lasciato scampo ai due occupanti del veicolo che si ...

Auto in fiamme a Borgo Rivola. Dopo la donna - muore anche il marito - per le gravi ustioni riportate : Come riporta Il Resto del Carlino di oggi, nella cronaca di Faenza, l'uomo a quel punto a cercato di togliere l'Auto dalla strada per parcheggiarla in un campo e poi è immediatamente sceso per ...

Schianto contro un cancello a pochi metri da casa : 23enne muore nell'Auto in fiamme : Il tremendo incidente è avvenuto a intorno alle 5,30 di questa mattina in zona Montebuono. Il giovane tornava da una serata...

Castellammare - Auto in fiamme in via Napoli - paura all'alba in periferia : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Rapina coetaneo, arrestato 17enne Castellammare - Un giorno da vivere al meglio nella città delle acque Castellammare - Eventi estivi, questa sera ...

Lamezia : Auto in fiamme nella notte in piazza Mercato Vecchio : Lamezia Terme " Paura ma nessun ferito per un'auto in fiamme che, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, è andata in fiamme proprio nel centro storico. Un'Alfa Romeo, infatti, mentre ...

Castellammare - Auto in fiamme in via Schito - paura all'alba in periferia : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Un giorno da vivere al meglio nella città delle acque Castellammare - Eventi estivi, questa sera concerto dei Dirotta Su Cuba in villa comunale Pompei - ...

Auto in fiamme in Autostrada - attimi di terrore per una famiglia : Intorno alle ore 14.30, stando a quanto riporta Ottopagine , una Renault Mégane ha preso fuoco all'uscita del casello Autostradale di Grottaminarda. A bordo della vettura erano presenti marito, moglie ...

L’Auto si trasforma in una trappola mortale. Dramma nella notte : donna muore tra le fiamme : Doveva essere una serata estiva come tutte le altre, una delle tante passate insieme nel corso della propria vita. Per una coppia di Ravenna, invece, la notte di giovedì 23 agosto 2018 sarà per sempre un incubo. Quello che è accaduto intorno alle ore 21 di ieri lascia una comunità attonita e senza parole. Una fine terribile, in trappola nell’auto in fiamme. Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l’auto su cui ...

Muore tra le fiamme intrappolata nell'Auto a Ravenna - in salvo il marito : Una fine terribile, in trappola nell'auto in fiamme. Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l'auto su cui si trovava ha preso fuoco, forse per un guasto elettrico, vicino a casa ...

L'Auto prende fuoco : il conducente accosta ed esce ma la moglie muore tra le fiamme : Una donna di 86 anni è morta bruciata viva sul sedile passeggero di una vettura verso le 21 di questa sera, 23 agosto, in via Costa Vecchia a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme. Secondo quanto ...

Autobus in fiamme a Dragona : è il 20simo mezzo Atac bruciato nel 2018 : Autobus in fiamme a Dragona, entroterra di Ostia. E' il ventesimo mezzo Atac che brucia dall'inizio dell'anno. Il mezzo ha preso fuoco in via Sarnico, mentre effettuava il giro dalla stazione di ...

“Fiamme alte - aiuto!”. Brucia tutto in Autostrada : terrore e traffico in tilt. Il video : Un agosto da incubo. E anche questa volta la paura è stata tanta. Non solo incidenti mortali e impatti che lasciano strisce di sangue lungo le carreggiate del Bel Paese. L’Italia, infatti, è ancora scossa da quanto accaduto nelle ultime due settimane: prima l’autocisterna contenente GPL esplosa a Bologna, poi il crollo del viadotto Morandi, a Genova, con 43 vittime. La terza settimana di agosto è stata caratterizzata dalla calamità ...

Incendio all'Autodemolitore : fiamme nel capannone per il taglio delle lamiere : Un Incendio è divampato verso mezzogiorno di oggi, 20 agosto, nell'area della Crash Autodemolizioni che si trova in via Bartolotte nelle campagne tra San Michele e Piangipane. Un'alta colonna di fumo ...

Un altro Autobus in fiamme a Roma : dall'inizio del 2018 i casi sono 19 - : Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l'ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l'8 ...