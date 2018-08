Auto | in 50 anni è diventata l' 11% più lunga | il 18% più larga e il 57% più pesante

Le pubblicità di Auto più originali degli ultimi anni : Avete presente le pubblicità delle automobili? La maggioranza sono quelle totalmente irreali, caratterizzate da immagini di auto che sfrecciano in strade deserte e città fantasma. Difficile che ve le siate perse, considerando che l’automotive è la seconda categoria merceologica che investe più in pubblicità, peraltro con una crescita sopra la media (+4%, secondo i dati Nielsen, la prima categoria è quella alimentare, in calo rispetto ...

Autorità britanniche sotto accusa : "Insabbiati 2mila abusi su minori" : Oggi, sempre più sopravvissuti a quegli orrori stanno lasciando questo mondo. La battaglia per il risarcimento delle vittime deve concludersi al più presto con un ingente risarcimento imposto al ...

Drivek : In 50 anni Auto italiana più lunga - larga e pesante : Roma, 30 ago., askanews, - Dal 1968 a oggi l'auto italiana è cresciuta in dimensioni, peso e costi. E' quanto emerge da un'indagine del portale Drivek, leader in Europa per la scelta e la ...

Bimba muta di 11 anni morta in Auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta, di 11 anni, che necessitava di aiuti speciali, è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la...

Bronx San Giovanni - dopo le stese ecco i roghi : distrutte quattro Auto : Questa volta al posto del piombo dei proiettili è arrivato il fuoco. Le notti di terrore che si susseguono nell'area orientale di Napoli, e quelle di San Giovanni a Teduccio in particolare, si ...

Bronx San Giovanni - dopo le stese ecco i roghi : distrutte quattro Auto : Questa volta al posto del piombo dei proiettili è arrivato il fuoco. Le notti di terrore che si susseguono nell?area orientale di Napoli, e quelle di San Giovanni a Teduccio...

Trieste - cade dalla bici e viene travolta da un’Auto : Lara - mamma di due bimbe - muore a 46 anni : Lara Lupinc, mamma 46enne di due bambine di 10 e 8 anni, è morta dopo essere rimasta vittima di un terribile incidente: urtata da un'auto mentre era a bordo della sua bici, è caduta a terra ed è stata travolta da una seconda vettura. È successo tra Visinada e Nova, in Croazia, dove era in vacanza con la famiglia.Continua a leggere

Bimba muta di 11 anni morta in Auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta di 11 anni è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la vettura in un vero e proprio forno. La piccola...

A1 - incidente Orvieto : padre e figlio di 10 anni morti in Autostrada/ Ultime notizie : salva mamma Esther : incidente A1 tra Orvieto e Fabro: si temono morti. Ultime notizie, un camion si è ribaltato in autostrada: sul posto squadre di soccorso, traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:54:00 GMT)

AutoSTRADA A1 - INCIDENTE ORVIETO : MORTI PADRE E FIGLIO/ Ultime notizie : vittima è bambino di 10 anni : INCIDENTE A1 tra ORVIETO e Fabro: si temono MORTI. Ultime notizie, un camion si è ribaltato in AUTOSTRADA: sul posto squadre di soccorso, traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:45:00 GMT)

CONCESSIONI - GOVERNO VS AutoSTRADE : “PAGHINO DANNI”/ Ponte Morandi - Di Maio : “rispondano ex Ministri” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Autostrade - Toninelli : Danni li risarciscono loro - noi ricostruiamo il ponte : Teleborsa, - "Autostrade mette i soldi, ma lo ricostruiamo noi il ponte" . Lo ha confermato questa mattina, 28 agosto 2018, in una intervista a Radio Anch'io, il Ministro dei Trasporti Danilo ...

Ragazza muore ribaltandosi con l'Auto. Aveva 17 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ragazza muore ribaltandosi con l'...

60 anni - l’età a cui si raggiunge il picco di Autostima : Invecchiare significa perdere fiducia in se stessi? Assolutamente no, anzi. Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Psychological Bulletin ha rivelato che il picco assoluto dell’autostima nella vita di un uomo si raggiunge una volta spente le 60 candeline. Del tutto in barba a capelli bianchi e problemucci di salute vari ed eventuali, insomma. La ricerca, condotta analizzando i dati di oltre 165 mila persone, ha infatti ...