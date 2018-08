Australia | ogni anno 12 523 italiani partono per studio e lavoro

US Open 2018 : Fabio Fognini delude e viene eliminato dall’ Australia no Millman : L’Italia abbandona gli US Open . Fabio Fognini , ultimo azzurro presente in tabellone, è stato eliminato al secondo turno dello Slam americano dall’australiano John Millman in quattro set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Una prestazione veramente delude nte per il ligure, che perde una grande occasione di raggiungere la seconda settimana. Una partita dominata dall’australiano, con ...

"Sono emigrato in Australia perché in Italia è impossibile realizzare sogni" : Alberto Borghi, classe 1981, nato e cresciuto nella provincia di Treviso, non ha dubbi nel definirsi "orgoglioso di essere Italiano, ma un Italiano emigrato all'estero". Da quattro anni si è trasferito con la moglie a vivere dall'altro capo del mondo, in Australia, e da allora non si è più voltato indietro e il nostro Paese lo guarda da lontano, senza nostalgia. Eppure in Italia Alberto e sua moglie Silvia avevano entrambi ...