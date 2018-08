Ato rifiuti | tutti i sindaci contro Velardi

Nuovo guasto al termovalorizzAtore di Acerra - crisi dei rifiuti più grave : Ancora un guasto al termovalorizzatore di Acerra. Ad andare fuori uso è ancora una volta la linea 2 che aveva ripreso a funzionare il 15 agosto. A partire da maggio, tra interventi di manutenzione ...

Legambiente sulla gestione rifiuti : 'Solo con la qualità della raccolta differenziata scongiurAto il ricorso alla discarica e all'... : ... sul recupero di materia e lavorare sulla buona qualità della raccolta differenziata, mettendo in campo i principi dell'economia circolare". Questo il commento di Legambiente alla notizia che il ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : APPALTO RIFIUTI - LA DENUNCIA DEL M5S : 'TEKNOSERVICE HA LAVORAto SENZA CONTRATTO ... : 'Io in scienza e coscienza replica il sindaco Scajola non l'ho firmata, era la terza proroga che si faceva. Ho ritenuto di capire e ho ritenuto che potesse essere percorribile questa strada. L'...

Abbandono di rifiuti : sequestrAto terreno e autocarro nel Fasanese : TORRE SPACCATA - Non era sfuggita ai Carabinieri forestali del Nucleo Investigativo del Gruppo di Brindisi una vasta area nelle campagne di Torre Spaccata, in agro di Fasano, cosparsa su quasi tre ...

Rifiuti. Raggi : “Un altro incivile è stAto colto sul fatto” – VIDEO : “Un altro incivile è stato colto sul fatto mentre sporcava le strade della nostra città. Questa volta a Tor Bella Monaca, durante un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale” lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Il responsabile, un 39enne proveniente da Guidonia, aveva appena “svuotato” alcune cantine dei cittadini che avevano risposto a un suo annuncio. Dopo aver ...

Palermo Rifiuti pericolosi. PubblicAto bando assegnazione servizio rimozione e smaltimento : E’ stato Pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, un bando per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e

Rifiuti e scoli fognari - il Noe boccia Capri : denunciAto manager : Capri - Visita a sorpresa dei carabinieri del Noe all'interno dell'isola ecologica in via Don Giobbe Ruocco, in località Gasto, a Capri. Un'operazione anti-inquinamento che è stata portata a termine ...

Disabile gettAto tra i rifiuti a Napoli - identificAto il branco : "Era un gioco contro la noia" : Sono quattro, tre maggiorenni e un minore, tutti incensurati, i componenti del 'branco' colpevole di aver preso un uomo e di averlo scaraventato in un cassonetto della spazzatura a Napoli. Ne dà notizia "Il Mattino", spiegando che i quattro - individuati dal commissariato di Fuorigrotta - sono stati denunciati per violenza privata, ma potrebbero essere accusati anche di lesioni se emergessero delle ferite ai danni della vittima: rischiano ...

Roma - cumuli di rifiuti al Circo Massimo due giorni dopo l’incontro con Papa Francesco. OperAtori Ama al lavoro : Involucri di cartone abbandonati dappertutto, contenitori di plastica con resti di cibo, cornacchie appollaiate su cataste di rifiuti mentre un paio di Operatori ecologici, supportati da un mezzo per la raccolta tentavano di dare dignità ad uno dei simboli della bellezza di Roma, il Circo Massimo. La storica arena nel cuore della Capitale si presentava così questa mattina, a 48 ore dall’incontro di sabato di Papa Francesco con i giovani in ...

Legambiente : nei laghi italiani 2 - 5 rifiuti ogni metro quadrAto di spiaggia. Il 75% è plastica : Iniziativa a cui sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del distretto produttivo della rubinetteria e dell'economia del turismo, organizzata proprio nei giorni in cui sul ...

Modica - abbandono incontrollAto di rifiuti : sanzioni e denunce : Lotta all'abbandono incontrollato di rifiuti. Modica, denunce e sanzioni da parte della polizia locale. In contrada Zappulla e Maganuco.