Atlantia | possibile ingresso Cdp in Autostrade per l' Italia | cosa comporterebbe?

Moody's mette sotto esame Atlantia : possibile downgrade : Moody's ha messo sotto esame il rating di Atlantia e delle controllate Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma in vista di un possibile downgrade. "L'azione sul rating - si legge in una nota di Moody's - riflette gli accresciuti rischi di un abbassamento del profilo di credito di Atlantia derivanti dai recenti sviluppi seguenti al crollo del ponte Morandi".

Atlantia : dalla America possibile class action contro il gruppo : Potrebbe abbattersi una class action su Atlantia. Lo studio legale Bronstein, Gewirtz Grossman "sta esaminando potenziali rivendicazioni per conto di acquirenti" dopo che, sulla notizia della ...