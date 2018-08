Atalanta | Cornelius prestato al Bordeaux

Copenhagen-Atalanta - il clamoroso retroscena di Cornelius sui rigoristi : L’eliminazione di ieri ha fatto male all’Atalanta e, nonostante l’invito a voltare pagina di Gasperini, non si sono calmate le acque in casa bergamasca. Le dichiarazioni di Cornelius, infatti, non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente. Nel movimentato post gara di Copenhagen, il gigante danese ha detto la sua in merito alla scelta dei tiratori per i calci di rigore che lo hanno visto protagonista in negativo: ...

Atalanta - Gasperini allo scoperto sul caso Cornelius : L’Atalanta si prepara per la gara di Europa League contro il Copenaghen, negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Cornelius, le dichiarazioni dell’agente hanno fatto discutere. Ecco la risposta di Gasperini: “Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po’ rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi ...

Atalanta - l'agente di Cornelius : "Ostaggio del club" : Per Steffensen sbotta: "Una squadra importante in Italia ci ha offerto tanti milioni e un ingaggio molto più alto ma non l'hanno voluto lasciare andare"

Europa League - Atalanta-Hapoel 2-0 : gol di Duvan Zapata e Cornelius : Non è stata molto di più di un'amichevole, che Duvan Zapata e Cornelius risolvono per certificare l'accesso dell'Atalanta ai playoff di Europa League, dove troverà il Copenaghen. Il 4-1 dell'andata a ...