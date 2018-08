Astronomia | scienza | natura e divertimento al Parco di Rocca di Papa

meteoweb.eu

: 'Archivio di tutti i miei articoli pubblicati su facebook rivisti, corretti e organizzati per argomento'… - S_Montefoschi : 'Archivio di tutti i miei articoli pubblicati su facebook rivisti, corretti e organizzati per argomento'… - Gcabocla1 : RT @UAstronomia: Una 'galassia mostro' localizzata a ben 12,4 miliardi di anni luce di distanza è in grado di formare stelle 1000 volte più… - PaolaAguggia : RT @UAstronomia: Il Moto Apparente del Mostruoso Buco Nero nel cuore della #galassia M87 -> -

(Di venerdì 31 agosto 2018) A settembre alastronomico “Livio Gratton” diditornano gli attesi e imperdibili appuntamenti con laper adulti e bambini. In programma ben cinque nuovi Astroincontri per scoprire e osservare l’Universo a occhio nudo e al telescopio. A organizzarli, l’Associazione Tuscolana di(ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura scientifica. Si parte il primo del mese con la Night Star Walk: la passeggiata notturna nei dintorni delastronomico, sito in una delle località più suggestive e buie dei Castelli Romani. Durante la passeggiata gli esperti operatori dell’ATA parleranno di inquinamento luminoso e di accorgimenti per limitarlo, della geologia, della flora e della fauna locali, elmente del cielo stellato, stimolandone l’osservazione diretta a occhio nudo. La passeggiata terminerà con il ...