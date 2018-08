Assistente Google da oggi può parlare due lingue in contemporanea

Google è al lavoro sulla funzione “Face Match” per l’Assistente Google : All'interno del codice della recente versione 8.16 dell'app Google, ci sono indizi che suggeriscono che Big G sarebbe al lavoro su una funzione "Face Match" per l'Assistente Google. "Face Match" potrebbe essere una versione migliorata della funzione Trusted Face esistente, essendo quest'utlima obsoleta e non affidabile. L'articolo Google è al lavoro sulla funzione “Face Match” per l’Assistente Google proviene da TuttoAndroid.

Come cancellare ciò che hai detto all’Assistente di Google : Come cancellare tutte le registrazioni che l’assistente di Google ha salvato dopo che abbiamo conversato sia con gli speaker Google Home sia anche attraverso lo smartphone con la medesima tecnologia di Google Assistant? Con le ultime regolamentazioni sul rispetto della privacy e con l’attenzione sempre più crescente alla presenza e all’accessibilità dei nostri dati online, molti utenti si chiedono se questa funzione sia ...

Iniziano i test per Duplex - l’Assistente vocale di Google che prenota per te : Google va avanti con la sperimentazione di Duplex, anche se metterà dei paletti fermi per evitare un uso ingannevole della sua tecnologia. Stiamo parlando di una nuova funzione di Google Assistant, l’assistente vocale del colosso tech, che è in grado di interagire con gli esseri umani al telefono per compiere in autonomia alcune azioni di base, come prenotare un tavolo al ristorante. Duplex era stato mostrato con orgoglio ...