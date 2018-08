Arrestata Sarah | la siriana che aveva salvato i rifugiati a nuoto

vanityfair

(Di venerdì 31 agosto 2018) Tre anni fa la storia delle sorelle sirianee Yusra Mardini, ex nuotatrici della nazionale,fatto il giro del mondo per il gesto eroico con cui insiemenodiversi migranti. Quando il gommone su cui viaggiavano in fuga dalla Siriainiziato ad imbarcare acqua loro non ci hanno pensato nemmeno un attimo, si sono tuffate in acqua e hanno iniziato a nuotare portando a riva tutti. Così sono diventate gli angeli dei profughi. LEGGI ANCHEYusra, dalla Siria in fiamme a Rio 2016. AOggi,, la più grande delle due è in carcere. È statalo scorso 21 agosto dalla polizia greca con l’accusa di spionaggio, traffico di esseri umani, riciclaggio. Tutto è accaduto al termine di alcune settimane di volontariato che la ragazza ha trascorso a Lesbos, collaborando con l’organizzazione umanitaria Emergency response Center International. Quando ...