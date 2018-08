Armati di machete rapinavano i connazionali | arrestata banda cinese

Armati di machete rapinavano i laboratori tessili degli imprenditori cinesi - 5 arresti : Le vittime imbavagliate e immobilizzate dalla banda di connazionali, minacciate anche con coltelli e accette. Sequestrate in un capannone in provincia di Prato numerose macchine per cucire, i colpi da Gorizia a Mantova, da Milano a Rovigo