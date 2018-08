Ariana Grande | ecco perché la mamma di Pete Davidson era preoccupata per la relazione con

Aretha Franklin - la camera ardente/ Foto nella bara - Ariana Grande canterà al suo funerale : A Detroit è stata allestita la camera ardente di Aretha Franklin. La salma è in una bara d'orata, tutto è perfetto per la regina del soul che indossa un abito rosso(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:48:00 GMT)

Nicki Minaj adora il fidanzato di Ariana Grande : “Per caso ha un fratello?” : Interviene anche Machine Gun Kelly The post Nicki Minaj adora il fidanzato di Ariana Grande: “Per caso ha un fratello?” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : ecco cosa significa “R.E.M.” - il titolo di una delle canzoni presenti in “Sweetener” : Svelato l'arcano, o meglio, l'acronimo! The post Ariana Grande: ecco cosa significa “R.E.M.”, il titolo di una delle canzoni presenti in “Sweetener” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Pete Davidson/ La proposta di nozze e il segreto dell’acconciatura : cosa nasconde la coda? : Ariana Grande e Pete Davidson sono ad un passo dalle nozze. L’attore intervistato da Veriety ha parlato quasi esclusivamente della sua fidanzata. Come e quando si sono conosciuti?(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Pete Davidson : ecco la sua proposta di matrimonio ad Ariana Grande : Pete Davidson e Ariana Grande: ecco come lui ha chiesto la mano alla cantante Ariana Grande e Pete Davidson sono pronti a sposarsi. L’attore e comico Pete Davidson è stato intervistato da Veriety dopo ha parlato solo ed esclusivamente della sua fidanzata Ariana Grande. I due si sono conosciuti al SNL nel 2016, è stato […] L'articolo Pete Davidson: ecco la sua proposta di matrimonio ad Ariana Grande proviene da Gossip e Tv.

Pete Davidson ancora non ci crede che sposerà Ariana Grande : “Forse ha preso una botta in testa” : Dolcissimo The post Pete Davidson ancora non ci crede che sposerà Ariana Grande: “Forse ha preso una botta in testa” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande Quiz : quanto conosci le canzoni del nuovo album “Sweetener”? : Mettiti alla prova! The post Ariana Grande Quiz: quanto conosci le canzoni del nuovo album “Sweetener”? appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : ecco quali canzoni ha cantato durante i concerti di The Sweetener Sessions : Un assaggio del nuovo tour? The post Ariana Grande: ecco quali canzoni ha cantato durante i concerti di The Sweetener Sessions appeared first on News Mtv Italia.

Beyoncé - Taylor Swift - Cardi B e Ariana Grande sono le uniche artiste donne ad aver ottenuto un traguardo molto importante : Ecco di cosa si tratta The post Beyoncé, Taylor Swift, Cardi B e Ariana Grande sono le uniche artiste donne ad aver ottenuto un traguardo molto importante appeared first on News Mtv Italia.

Il documentario su Ariana Grande diventa una serie ed è quasi qui : Lo stava registrando dallo scorso anno The post Il documentario su Ariana Grande diventa una serie ed è quasi qui appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande interrotta da un fan durante un live : la sua reazione ti farà innamorare ancora di più di lei : Ari numero 1! The post Ariana Grande interrotta da un fan durante un live: la sua reazione ti farà innamorare ancora di più di lei appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande difende Pete Davidson da chi lo prende in giro per i suoi occhi : Go Ari The post Ariana Grande difende Pete Davidson da chi lo prende in giro per i suoi occhi appeared first on News Mtv Italia.

Hit parade - Ariana Grande in vetta : ROMA, 24 AGO - Con l'uscita del nuovo album, Sweetener, Ariana Grande si prende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Il disco contiene ...

Hit parade - Ariana Grande in vetta : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Con l'uscita del nuovo album, Sweetener, Ariana Grande si prende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Il disco ...